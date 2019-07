Falciate da un'auto sulla strada maledetta, due donne finiscono all'ospedale

Paura sulla Flaminia per un doppio investimento avvenuto proprio di fronte alla stazione di Torrette. Due anziane sono state urtate da un’auto e scaraventate a terra. Per fortuna l’impatto non è stato troppo violento, anche se le due donne hanno riportato ferite e politraumi.

Sul posto è subito intervenuto il 118 con due mezzi della Croce Gialla. Il personale sanitario ha soccorso le pazienti, una di 74 anni e l’altra di 76, rimaste sempre coscienti, ma comprensibilmente molto spaventate e doloranti. Sono state accompagnate entrambe in codice di media gravità al vicino pronto soccorso di Torrette.