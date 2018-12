Investe una donna e poi scappa, è caccia al pirata della strada

E' caccia al pirata della strada che questa mattina, poco dopo le 11, ha investito una donna in via del Prato ed è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. L'investimento ha coinvolto un'anziana donna che è stata centrata in pieno dal veicolo e sbalzata sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Jesi ed i sanitari del 118 che hanno subito caricato la signora nell'ambulanza e l'hanno trasportata all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. La Polizia invece, dopo tutti i rilievi del caso, si è messa sulle tracce dell'auto pirata.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO