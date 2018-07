Attraversa la strada con il cane al guinzaglio, falciato dall'automobile

Attraversava via Guglielmo Marconi con il cane al guinzaglio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da un Crossover che stava viaggiando in direzione di via Flaminia. Paura questa sera (mercoledì) nel quartiere Archi per il pedone che è stato portato a Torrette in codice di media gravità.

L’investimento è avvenuto intorno alle 19,30, secondo le prime ricostruzioni e testimonianze l’uomo, un 70enne residente in zona, è rimasto per alcuni secondi a terra e immobile dopo l’impatto con la Nissan Qashqai grigia. E’ stato soccorso sul posto dai medici del 118, arrivati con un automedica, e dai volontari della Croce Gialla di Ancona mentre il cane è stato visitato da un veterinario ed è in buone condizioni. Tanto spavento invece per il pedone che è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Regionale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale tuttora impegnata nell’accertamento della dinamica e delle cause.

Il punto d’impatto, segnato con dei gessi bianchi, si trova in prossimità delle strisce pedonali sotto il cavalcavia degli Archi. I vigili urbani hanno ascoltato la versione dell’automobilista e hanno effettuato i rilevamenti sul luogo dell’investimento.