Investito da un'auto, interviene l'ambulanza veterinaria: cucciolo di cane in salvo

Un automobilista fa inversione con la propria auto ed investe un cucciolo di pastore cecoslovacco. L'animale è stato soccorso e portato in un ambulatorio veterinario in via Tiziano ad Ancona. Viste le fratture ed un sospetto pneumotorace i medici hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza veterinaria della Croce Gialla, che è intervenuta sul posto compiendo quindi il suo primo soccorso.

Il cane è stato poi trasferito in un ambulatorio di San Biagio e le prime notizie raccontano di un miglioramento del suo quadro clinico con un rientro del pneumotorace. Presenti ancora le fratture che verranno poi stabilizzate nei prossimi giorni quando il cane sarà in grado di affrontare un'anestesia.