Doppio investimento in città, caccia al pirata della strada: un ferito è grave

Jesi - Doppio investimento in città nel tardo pomeriggio di oggi. Gli operatori del 118 sono dovuti intervenire per soccorrere due uomini, investiti rispettivamente davanti al circolo di via Roma ed in via XXIV Maggio all'altezza del Penny Market in direzione centro storico.

In via Roma un 21enne africano è stato travolto da una berlina nera che è poi scappata facendo perdere le proprie tracce. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi ed è rimasto sempre cosciente. Sul posto gli operatori della Croce Verde che lo hanno accompagnato in codice giallo all'ospedale Carlo Urbani. Non è in pericolo di vita. Gli stessi operatori del 118 hanno poi allertato le forze dell'ordine che si sono subito attivate per risalire al conducente dell'auto pirata.

Il secondo investimento invece è avvenuto in via XXIV Maggio a pochi metri dal McDonald's ed al Penny Market. Un uomo è stato investito da un'auto che procedeva in direzione Gallodoro. Sul posto l'automedica, la Croce Rossa di Jesi e la polizia stradale. Gli operatori del 118 lo hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette.