L'estate di Marco Zingaretti, tra musica e spettacolo: «Sarà un bellissimo connubio»

L'estate non è solo sinonimo di caldo, mare e divertimento. La bella stagione anche quest'anno sarà impreziosita dai tanti eventi e manifestazioni organizzate in tutto il nostro territorio. A fare da fil rouge, come sempre, sarà Marco Zingaretti, celebre conduttore anconetano ormai diventato una vera e propria istituzione nella nostra Regione.

All'eclettico anchorman abbiamo chiesto quali saranno i suoi piani futuri e tutte le novità che ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi: «La mia estate lavorativa inizierà con il Festival del Gelato Artigianale di Agugliano, che mi vedrà al timone per tutte e tre le sere dell'evento. Poi si partirà con la prima tappa di Miss Italia (21 giugno), una kermesse che compie l'80esimo anno di età. Sono veramente orgoglioso di farne parte». Cibo, concorsi di bellezza ma anche i grandi spettacoli di danza e lo storico Cantagiro, dove Zingaretti vorrà bissare il fantastico risultato dello scorso anno: «Si, vi posso dire con piacere che condurrò diversi saggi di danza tra cui anche il Balletto delle Marche al Teatro Pergolesi di Jesi diretto dalla splendida Alice Bellagamba. Inoltre sarò al timone del saggio dell'Happiness Group di Porto Recanati. Concluse queste esperienze ci sarà per il secondo anno il Cantagiro, che mi vedrà impegnato oltre alla conduzione anche alla direzione artistica. Si partirà il prossimo 22 giugno da Mondolfo e poi l'evento ci accompagnerà per tutta l'estate fino alla finale del 1 settembre a Chiaravalle. I concorrenti avranno la possibilità di far parte della compilation "Il Cantagiro" che verrà presentata anche a Sanremo nella settimana del Festival».

Quella di Zingaretti sarà un'estate poliedrica, tra bellezze, musica e tanto buon cibo: «E' vero, sarà un bellissimo connubio. A luglio condurrò anche Ballando Sotto le Stelle che farà tappa a Jesi il 2 ed il 20 luglio. Ci saranno tanti ospiti d'eccezione ed una cantante molto brava di Amici. Poi finita l'estate tornerà il talk show "Raccontami". Anche in questa edizione saranno "raccontate" tante nuove storie e sono già al lavoro per la scelta degli ospiti».