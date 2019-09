Interporto Marche, nominato il CDA: «Pronti per il piano di risanamento»

ANCONA – Si è svolta ieri mattina (lunedì) l’assemblea dei soci di Interporto Marche Spa per il rinnovo dell’organo amministrativo per il triennio 2019/2021. L’assemblea ha nominato un consiglio di amministrazione composto da 3 membri Milva Magnani, Marco Carpinelli e Gianluca Carrabs.

“La scelta dell’organo amministrativo a struttura collegiale – ha dichiarato Gianluca Carrabs Amministratore Unico di SVIM Società Sviluppo Marche – rappresenta la configurazione più idonea rispetto alle rappresentate esigenze di adeguatezza organizzativa e pluralità di competenze professionali , essendo la collegialità dell’organo amministrativo elemento imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace rilancio e ristrutturazione di una società, specie se – come Interporto Marche Spa – dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali”.