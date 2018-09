Nuovo accordo per l'Interporto: svolta storica per il territorio

Diventa sempre più realtà l’accordo siglato da Interporto Marche e la società anconetana Dpa Logistica: nel cuore del Mandracchio, presso la sede della Cooperativa Pescatori, in questi giorni è stata infatti presentata l’intesa stipulata lo scorso 11 agosto, definita sulla base di un contratto Rent tu Buy secondo la forma di sei anni più sei anni e con un investimento iniziale di 4,5 milioni di euro, più un altro milione in macchinario.

L’operazione, che vedrà all’azienda dorica affidata la gestione del piazzale intermodale e i servizi ad esso connessi, ovvero manovre ferroviarie e dei container, lo stoccaggio delle merci e il raccordo tra treni e camion, è stata illustrata dai vertici della stessa Dpa – azienda nata dal connubio tra Dp Logistica e Gruppo Amatori - Franco Amatori e Claudio Fammilume nel corso di una serata particolarmente partecipata, con oltre 150 presenze tra gli operatori del settore, che ha visto, tra gli interventi istituzionali, anche quelli del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Rodolfo Giampieri e del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Amatori e Fammilume hanno così messo in evidenza anche i progetti di sviluppo previsti dalla gestione Dpa, vale a dire la realizzazione di un polo distributivo dei prodotti siderurgici e la distribuzione delle merci su treno. Insomma Dpa, presentando l’accordo con Interporto Marche, ha ribadito la propria centralità all’interno del comporto relativo alla logistica e all’intermodalità, confermandosi così un tassello fondamentale del sistema infrastrutturale del territorio regionale e della sua stessa economia. Le prospettive appaiono tuttavia anche più ampie ed ambiziose per Dpa, considerando che la mission individuata per Interporto Marche di qui ai prossimi anni vuole essere quella di candidarsi a snodo cruciale tra l’Italia e il Nord Europa. Insomma, dopo anni di mancate soluzioni e grandi difficoltà, l’intesa può davvero rappresentare un cambiamento strutturale per le Marche, come ha confermato lo stesso Presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli, chiudendo gli interventi della serata: “Con questa intesa siamo di fronte ad una svolta epocale per la nostra regione, poiché essa consente di tradurre in un percorso fattivo l’intuizione di molti anni fa. Nel tempo ci siamo trovati di fronte a diverse prospettive ma è sempre mancata una loro adeguata concretizzazione. Questo salto di qualità va quindi a vantaggio del mercato e delle imprese che hanno necessità di poter contare su una logistica avanzata. Finalmente si sta aprendo una fase nuova”.