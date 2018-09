Aziende a lezione di Instagram

La comunicazione visuale con Instagram per l’impresa è stata al centro del seminario del Laboratorio Digitale - Scuola per Imprenditori che si è svolto ad Ancona presso il Centro Direzionale Confartigianato. Ad aprire l’incontro il Segretario Generale Confartigianato Marco Pierpaoli assieme al prof. Gian Luca Gregori pro rettore dell’Università Politecnica delle Marche, il prof. Luca Marinelli del dipartimento management UnivPM, Paola Mengarelli responsabile del Laboratorio Digitale – Scuola per Imprenditori.

Continua il ciclo formativo realizzato da Confartigianato, Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, al quale partecipano 70 imprenditori. ‘Social media per le piccole e micro imprese: “missione possibile” è il tema del percorso didattico che si propone con seminari dal taglio molto operativo di dotare i corsisti di competenze utili alla promozione online del brand, ad acquisire nuovi clienti, vendere servizi e prodotti, con una attenzione particolare alle opportunità offerte dai social network, ciascuno secondo le proprie peculiarità. L’incontro dedicato a Instagram ha analizzato nello specifico le interessanti potenzialità dello strumento per il business aziendale, basate sull’immediatezza e il coinvolgimento che caratterizzano la comunicazione visuale.