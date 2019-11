Insetti, avanzi di cibo e dipendenti in nero, arrivano i carabinieri: il ristorante deve chiudere

L'altro ieri mattina i carabinieri di Senigallia, insieme a quelli del NAS e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ancona, hanno effettuato un controllo congiunto all’interno di un ristorante cinese di Senigallia, per verificare le condizioni igieniche dei locali e le modalità di impiego dei dipendenti.

Il risultato? Non positivo. All'interno del locale c'erano insetti morti, scarti alimentari sul pavimento della cucina e di una stanza utilizzata per il deposito degli alimenti. E’ stato quindi chiesto l’intervento del Servizio veterinario ASUR che, dopo aver verificato lo stato dei locali, ha disposto la sospensione immediata dell’attività, almeno finché i titolari non intervengano con pulizie straordinarie di tutti gli ambienti.

Problemi anche dal punto di vista dei contratti di lavoro perché, su 18 dipendenti, 4 erano in nero. Alla fine dunque attività sospesa e ristorante chiuso, ma non prima di aver multato il commerciante che gestisce l'attività per una somma totale di 17.400 euro.