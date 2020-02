Occupa un bagno pubblico, poi scatta l'inseguimento da film lungo la Flaminia

FALCONARA - Si era accampato dentro il bagno pubblico della spiaggia di Palombina Vecchia, a pochi passi dal sottopasso. Quando questa mattina gli agenti della polizia locale lo hanno trovato il giovane, all’apparenza un ventenne di origine africana, è scappato scalzo ed è stato inseguito a piedi per oltre un chilometro dagli operatori del Comando cittadino. Una fuga da film fino all’ufficio postale di Palombina Nuova: lungo il tragitto alcuni automobilisti si sono fermati e hanno cercato di bloccare il fuggitivo, mentre un paio di ciclisti hanno indicato agli agenti in che direzione fosse andato. Alla fine il giovane ha scavalcato la recinzione ferroviaria ed è tornato in spiaggia. Gli operatori della polizia locale hanno chiesto rinforzi ai colleghi di Ancona, ma il ragazzo era ormai riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’intervento ha comunque permesso di ripulire il bagno pubblico, che il giovane aveva trasformato in un accampamento, dove un materasso, coperte e indumenti erano ammassati accanto a resti di cibo e deiezioni. L’operazione della polizia locale aveva preso avvio attorno alle 8 di oggi, mercoledì 26 febbraio, grazie alla chiamata di un cittadino, che segnalava la presenza di una persona all’interno del manufatto. Quando gli agenti sono arrivati, la porta del bagno era sbarrata dall’interno ed era stata rimossa la maniglia all’esterno. E’ stato necessario chiamare gli operai comunali, che grazie alla chiave sono riusciti ad aprire. All’interno c’era il giovane, in pantaloncini e t-shirt, coperto dal piumone, con accanto una bicicletta in buone condizioni. Il giovane è scappato subito, imboccando inizialmente le strade interne di Palombina Vecchia, per poi scappare lungo la Flaminia. Sono in corso accertamenti della polizia locale per capire se la bici fosse rubata ed eventualmente per rintracciare il proprietario. Gli agenti hanno chiamato gli addetti di Marche Multiservizi, che in breve tempo hanno ripulito il bagno e portato via gli oggetti che vi erano rimasti.