Evoluzioni da brivido con lo scooter truccato, stop della Municipale: scatta l'inseguimento stile Gomorra

Girava con un scooter visibilmente elaborato, facendo evoluzioni anche pericolose per le strade di Ancona. Alla vista del pericoloso scooterista, una pattuglia della polizia Municipale gli ha intimato di fermarsi, ma lui non ne ha voluto sapere, ha accelerato e si è dato alla fuga a tutta velocità, costringendo la pattuglia ad un inseguimento da brividi in stile Gomorra per cercare di fermare il mezzo a due ruote. E’ quanto successo ieri mattina intorno alle 11 tra le vie del quartiere Piano San Lazzaro.

Una volta avvistato, gli agenti sono rimasti incollati allo scooter Yamaha da piazza Ugo Bassi, per tutto corso Carlo Alberto, poi via Lotto, ritornando in via Vallemiano, via Macerata, via Torresi, via Colombo e via Maggini. Un inseguimento da film durato diversi interminabili minuti, terminato alla Motagnola, dove le forze dell’ordine hanno dovuto desistere. Inutile continuare quella folle corsa. C’era troppo traffico e l’alta velocità a cui i vigili erano stati chiamati a farsi largo tra le strade avrebbe esposto loro e altri automobilsiti al pericolo. Ora però gli agenti della polizia locale sono al lavoro per identificare il responsabile.