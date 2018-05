Rubano un'auto e poi non si fermano all'alt dei Carabinieri: inseguimento nella notte

Nella notte intorno alle 2, nel corso di specifico servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori sulla strada Statale 16, nei pressi della Stazione ferroviaria di Senigallia, intimavano l’alt ad una autovettura Ford Galaxy, di colore grigio, con tre persone a bordo, che, per evitare il controllo, non si è fermata all’alt dei Carabinieri di Senigallia dandosi alla fuga. I Carabinieri si sono subito messi all’inseguimento del veicolo, inducendo i fuggitivi ad abbandonare l’auto sulla strada dopo alcune centinai di metri per poi darsi alla fuga a piedi, dileguandosi dalla zona.

Nel portabagagli dell'auto, i militari hanno ritrovato numerosi attrezzi ed arnesi da scasso: mazze, picconi, piedi di porco, cavagomme, tenaglie. Le indagini hanno consentito di accertare che la Ford era stata rubata qualche ora prima in un’autofficina di Riccione. Sono in corso le indagini per individuare i sospetti e non si esclude che gli stessi stessero per entrare in azione per commettere furti a Senigallia.