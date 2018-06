Senza assicurazione e senza patente, gira di notte e forza l'alt dei poliziotti

Si trovava a bordo del suo scooter girando di notte nella zona di via Leonardo Da Vinci, quando alla vista della Polizia ha forzato l'alt ed ha tentato la fuga. E' questo quanto successo nella notte tra lunedì e martedì ad un 36enne campano ma da anni residente nel capoluogo.

Una fuga quella dello scooterista durata ben poco con gli agenti che lo hanno bloccato ed identificato. La sua giustificazione al tentativo di fuga è stato quello di essersi dimenticato la patente di guida. Una tesi che non ha convinto gli agenti che hanno scoperto che il 36enne non l'aveva mai conseguita e che il motociclo era anche sprovvisto di assicurazione. Per questo l'uomo è stato multato sia per la patente che per l'assicurazione nonché per non essersi fermato all'alt della Polizia e per gli pneumatici particolarmente usurati, con conseguente sequestro del mezzo.