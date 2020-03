L'insegna del centro commerciale rischia di cadere, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16:45 circa, ad Osimo presso un centro commerciale per rimuovere un'insegna pericolante. Sul posto la squadra dei pompieri, con in supporto l'autogrum, ha rimosso l'insegna e messo in sicurezza la zona sottostante, chiusa durante le operazioni di rimozione. Nessuna persona è per fortuna rimasta coinvolta.