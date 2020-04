Percorsi integrati e nursing riabilitativo, l'Inrca studia nuove soluzioni per i pazienti Covid

Nell’ambito della drammatica emergenza Covid-19, l’Inrca, data la sua mission, ha da subito considerato la possibilità di istituire percorsi particolari per gli anziani colpiti dal virus e ricoverati, spesso costretti a lunghi periodi di immobilità. Per ridurre le complicanze di tale allettamento, le Aree infermieristica e della riabilitazione hanno sviluppato ed avviato, per il presidio Inrca di Ancona e Fermo, un progetto integrato per il miglioramento dell’ambito assistenziale-riabilitativo. L’obiettivo è stato quello di attivare una équipe di professionisti dediti alla gestione dei pazienti in aree specifiche individuate per Covid-19 positivi, con approccio e percorso multi-disciplinare e multi-professionale.

Appena le condizioni cliniche dei pazienti presentano caratteristiche minime di stabilità, viene attivata una gestione integrata degli stessi, per contribuire a contrastare l’eventuale subentro di complicanze cliniche e iniziare attività di posizionamento, mobilizzazione, movimentazione, progressione delle posture e deambulazione. Questo al fine di attivare una presa in carico che garantisca una movimentazione precoce, riconosciuta come la più potente strategia di prevenzione e cura delle complicanze cliniche (Nice). Un ruolo fondamentale in questo percorso è garantito, accanto a Medici, Infermieri, Fisioterapisti e Tecnici, dalla figura degli Operatori Socio-Sanitari (Oss). La peculiarità di questa figura è quella di supportare ed essere supportata nelle attività di assistenza di base e di movimentazione precoce, per una continua integrazione all’interno dell’organizzazione. La loro presenza giornaliera in orari in cui le attività sul paziente variano, comporta che il professionista sia perfettamente integrato con i tempi e modi di azione di ogni altra figura coinvolta nel percorso di presa in carico e ne possa quindi favorire l’intervento. Si sviluppa così un Nursing Riabilitativo, inteso come quel complesso di attività finalizzate a rendere più efficace il trattamento rieducativo, fondamentale nel mantenere o migliorare le abilità motorie e le funzioni cognitivo-comportamentali.

