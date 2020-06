Inps, nelle Marche riparte il servizio di sportello mattutino su prenotazione

ANCONA - A partire dal primo luglio dal lunedi' al venerdi' 8.30-12.30, nelle Direzioni provinciali Inps di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, e nelle Agenzie Territoriali di Fano e Jesi (solo per quest'ultima dal 7 luglio), sara' riattivato il servizio di sportello mattutino su prenotazione anche in presenza. Il cittadino -comunica l'Istituto di previdenza- dovra' quindi prenotare l'accesso e indicare obbligatoriamente il motivo del contatto. In fase di prenotazione, inoltre, potra' scegliere se recarsi in sede o essere richiamato da un funzionario nel giorno e nell'orario prescelto. L'Agenzia di San Benedetto aprirà invece il 6 luglio.

Le medesime modalita' saranno applicate ai casi che necessitano di una consulenza piu' approfondita su appuntamento: sempre con decorrenza primo luglio, quindi, per i cittadini la consulenza sara' erogata in presenza o in modalita' telefonica, secondo la preferenza dell'utente. Sia per lo sportello, sia per la consulenza, gli utenti potranno prenotarsi direttamente dal cellulare tramite l'app Inps Mobile, scaricabile da App Store e Google Play, sul sito istituzionale www.inps.it (solo per chi e' in possesso di Pin dispositivo), oppure telefonando al Contact Center (803164 da rete fissa e 06 164164 da mobile). A far data dal primo luglio il servizio di call center provinciale sara' pertanto sospeso.