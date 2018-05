Innovazioni per la longevità, arriva in città il primo Expo Meeting

Secondo alcune recenti stime prodotte dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il sistema economico e sociale italiano è condizionato da due tendenze demografiche. Ancona, infatti, diventerà il punto di incontro per Istituzioni, aziende, key opinion leader del mondo scientifico ed industriale, nazionali e internazionali, che si incontreranno per sviluppare conoscenze, favorire rapporti professionali, promuovere i propri prodotti e presentare nuovi servizi. Durante i lavori saranno tre i grandi settori che verranno analizzati, ovvero: Salute e benessere, Tecnologia, Economia e finanza. Nel corso di varie sessioni, influencer ed esperti mondiali delle tre aree tematiche di riferimento daranno vita a tavole rotonde volte a tracciare un bilancio e a delineare le prospettive economiche e sociali conseguenti ad un cambiamento demografico che riguarda non solo l’Italia, ma anche il resto del mondo.

CHE COS’E’ L’AGING?

Da un lato, l’aumento dell’aspettativa di vita, in considerazione del fatto che gli attuali sessantacinquenni hanno un’aspettativa di vita di 20,7 anni, contro 15,3 anni per chi raggiungeva questa età nel 1980; dall’altro, invece, il crollo del tasso di natalità, ben al di sotto di quanto necessario per mantenere la popolazione costante: siamo attualmente a 1,37 figli per donna. Alla luce di questo scenario, il numero di anziani italiani che dovrà essere sostenuto da ogni 100 persone in età lavorativa salirà dall’attuale 37 a 62 nei prossimi trent’anni. Parallelamente, negli ultimi 20 anni l’aspettativa di vita delle persone di tutto il globo è aumentata di 6 anni, dato che si traduce in una crescita media annua di circa 100 giorni. In questo contesto, l’Italia rappresenta il primo Paese in Europa per aspettativa di vita, con 13,5 milioni di persone che hanno più di 65 anni.

In aggiunta, tale valore subirà un ulteriore importante incremento, in considerazione del fatto che la fascia della popolazione tra i 50 e i 60 anni è la più ampia della collettività, ugualmente distribuita tra uomini e donne.

CHE COS’E’ L’EXPO MEETING INNOV-AGING?

Cogliere le opportunità di sviluppo, crescita economica e sociale che costituiscono la base dell’Aging; l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti e servizi innovativi quale soluzione al miglioramento della qualità di vita nella longevità.

Tecnologie moderne e investimenti in Ricerca & sviluppo, infatti, possono contribuire in maniera impattante sia nel miglioramento della qualità della vita sia nella diminuzione dei costi di gestione di quei fenomeni correlati all’alzamento dell’età media della popolazione.

E’ questo l’obiettivo di “Expo-Meeting Innov-Aging”, un evento unico nel suo genere che si terrà ad Ancona e che sarà dedicato interamente al tema della cosiddetta Silver Age ed ai vantaggi sociali ed economici che derivano delle innovazioni. L’esclusiva iniziativa - il cui sito ufficiale è www.innovaging.it - si terrà dal 21 al 23 Giugno in una delle regioni caratterizzate dal più alto tasso di longevità in Italia: le Marche. A conferma del profondo legame con il territorio, la manifestazione è promossa da Fondazione Marche, ente privato senza fini di lucro composto da imprenditori marchigiani impegnati a favorire lo sviluppo del sistema economico-produttivo. A rendere la manifestazione ancora più unica nel suo genere, le realtà istituzionali e professionali che hanno scelto di affiancare la Fondazione Marche, tra cui la Regione Marche, IBM, UBI Banca, il Gruppo Santo Stefano e l’Italian Scholars and Scientists of North America Foundation (ISSNAF), ovvero il più grande network di ricercatori e accademici italiani che operano nel Nord America; in aggiunta, il progetto vanta il patrocinio di numerose Società scientifiche e Associazioni.

Inoltre, all’esposizione sarà presente anche una selezione di 30 tra le più interessanti Start-Up specializzate in Aging provenienti dall’Europa e dal resto del mondo. Nel corso delle tre giornate il capoluogo delle Marche accoglierà i principali decision makers degli enti e delle organizzazioni che forniscono servizi e prodotti pensati per i consumatori maturi. Una vera e propria occasione per le aziende italiane che fanno innovazione applicata a questo settore in forte espansione, un momento in cui sarà possibile presentare le proprie proposte ad operatori interessati ad aumentare l’efficienza e la qualità delle prestazioni offerte.

Contemporaneamente, le più innovative Start-Up ed imprese del settore presenteranno i propri prodotti e servizi al mercato della Silver Economy per proporre soluzioni, costruire relazioni e allacciare partnership. Ai giorni nostri, infatti, la domanda di prodotti e servizi innovativi rappresenta una delle maggiori leve occupazionali e, più in generale, di sviluppo economico per imprese e Start-Up.