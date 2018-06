Un giro tra gli espositori del Meeting Innov-Aging, la manifestazione in corso alla Mole che si occupa di economia dedicata alla longevità. Tra le start-up che si mettono in mostra ce ne sono alcune tutte made in Ancona che hanno brevettato alcuni sistemi per la sicurezza domestica. Dalla prevenzione degli incendi e degli allagamenti per ipovedenti e ipoudenti al rilevamento delle abitudini di vita degli anziani. Ecco l’economia del domani nelle idee dei giovani anconetani.