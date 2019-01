«Bene le iniziative turistiche ma ora servono eventi di spessore»

È positivo il giudizio di Cna sulle politiche in tema di cultura e turismo adottate a Osimo. Secondo gli artigiani va apprezzata la continuità nonostante l'alternarsi di vari orientamenti politici con l'arrivo nel 2014 del dem Pugnaloni dopo i tre lustri delle civiche latiniane. «I numeri delle mostre organizzate in questi anni sono soddisfacenti e hanno permesso ad Osimo di diventare punto di riferimento della cultura di

alto livello - dicono da Cna - Buoni risultati, in termini di affluenza, sono pervenuti anche con i 600 metri quadrati di estensione della pista di pattinaggio che ha creato movida nel centro storico di Osimo».

Passato il Natale, tuttavia, c'è bisogno di non lasciare la presa. «È venuto il momento di concentrarci sul quotidiano - dicono da Cna - dobbiamo fare in modo che la città non si spopoli e quindi programmare interventi che continuino a portare aggregazione. Osimo nel tempo è stata teatro di eventi di richiamo che hanno permesso di ravvivare il centro storico. Appuntamenti come “Calici sotto le stelle” e le feste patronali sono sicuramente importanti, ma non sono sufficienti. Alcune amministrazioni in passato hanno anche tentato di costruire nuovi format (si pensi alle feste romane) proprio cercando di sviluppare una strategia di eventi continuativi durante tutto l’arco dell’anno. La nostra proposta è quella di mettere in campo almeno due eventi di spessore, da organizzare nei periodi dell’anno che contano meno afflussi in centro, riprendendo format sperimentati in passato che hanno avuto successo e legati a storia e tradizione della nostra cittadina, per permettere una valorizzazione dei monumenti della nostra città».