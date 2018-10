Ingegnosamente: welcome day per le matricole

Alle ore 12.00 si tiene la sessione plenaria in Aula Magna con il saluto di benvenuto del Rettore Prof. Sauro Longhi. Spetterà poi al preside eletto, Prof. Marco D’Orazio presentare la Facoltà e i suoi servizi. Spazio alle rappresentanze studentesche con un intervento di Leonardo Archini Presidente del Consiglio Studentesco della Politecnica delle Marche e successivamente tutte le associazioni si presenteranno. Prima della sessione plenaria ci saranno diversi appuntamenti divisi per ogni area di interesse degli iscritti (vedi programma).



Il welcome day si terrà anche a Fermo nella sede della Facoltà di Ingegneria Univpm in via Brunforte mercoledì 10 ottobre.