Agli ingegneri di Ancona la vittoria del torneo di calcio di categoria

Tutti per uno, uno per tutti e si sale sul gradino più alto del podio: la squadra di calcio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, scesa in campo a Siracusa per le fasi finali del torneo nazionale di categoria, ha messo tutti i colleghi in fila e si è aggiudicata il campionato. Vittoria sofferta come si addice ad una vera finale, quella contro l’Ordine di Bergamo, 1 – 0 il risultato al triplice fischio arrivata dopo i tempi supplementari. Una soddisfazione per l’intera rosa degli ingegneri chiamati a disputare il torneo nazionale in Sicilia, terra che al segmento sportivo dell’Ordine dorico regala soddisfazioni importanti, come accadde già in occasione della regata di vela organizzata a Palermo, collateralmente al 61° congresso nazionale.

Questa volta è stato il rettangolo verde di Siracusa a portare fortuna agli ingegneri anconetani che, dopo la fase iniziale svoltasi a giungo, in settembre sono giunti in Sicilia raggiungendo la finale e poi vincendola. Nel cammino vincente è stata sconfitta anche la squadra della capitale. «E’ questo un esempio, sia pure in campo sportivo, di come la funzione di aggregazione, il fare gruppo, l’essere coesi e il remare tutti nella stessa direzione può portare ad ottenere risultati significativi e soddisfazioni piacevoli. Una metafora di quanto dovrebbe accadere anche in altri campi» ha commentato il Presidente dell’Ordine di Ancona Alberto Romagnoli.