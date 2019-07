Operaio ustionato da una bombola di ossigeno, ennesimo infortunio al porto

Ancora un infortunio al porto di Ancona, dopo la tragica morte di Luca Rizzeri, l'agente marittimo di 34 anni ucciso dalla frustata della cima di una nave, il 10 giugno scorso.

Stavolta l'allarme è scattatoin via Vanoni, nell’area portuale. Un operaio di 48 anni è rimasto ustionato a seguito della fuoriuscita di ossigeno da una bombola che stava riempendo. Le cause sono ancora in corso di valutazione. E’ accaduto alla Sol Spa. La fiammata improvvisa ha investito in pieno l’uomo, che è stato raggiunto alle braccia e anche al collo. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla che ha soccorso l’operaio e l’ha trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.