Schiacciato sui binari mentre lavora, operaio soccorso dall'eliambulanza

Stava lavorando lungo la linea ferroviara nella zona di Castelplanio quando è stato travolto da un mezzo in transito. Paura ieri pomeriggio per un operaio di 52 anni, gravemente ferito alla gamba sinistra dal mezzo. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico, i Carabinieri e l'eliambulanza che l'ha poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.