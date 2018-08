Grave infortunio al lavoro, operaio soccorso con l'eliambulanza

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un'azienda di Poggio San Marcello, dove un operaio è rimasto seriamente ferito. Vista la zona impervia per ragaggiungere l'uomo, i soccorritori hanno fatto decollare l'eliambulanza che lo ha poi trasportato in ospedale con un codice rosso. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO