Il muletto gli schiaccia un piede, paura in azienda: decolla l'eliambulanza

Stava lavorando all'interno di un'azienda di Monsano quando un muletto lo ha colpito e gli ha schiacciato il piede. Momenti di paura ieri mattina per un operaio di 33 anni. Vista la dinamica è subito decollato Icaro ma per fortuna non c'è stato bisogno del trasporto in eliambulanza.

Il 33enne all'arrivo dei medici e degli operatori del 118 ha infatti mostrato di essere in buon condizioni di salute, con il piede che è stato protetto dalla scarpa antinfortunio. Gli operatori della Croce Verde di Jesi lo hanno comunque trasportato in ospedale con un codice verde.