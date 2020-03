Cade dalla scala, volo da paura in una ditta: operaio è in gravi condizioni

E’ precipitato da un’altezza di circa 3 metri ed è caduto rovinosamente a terra.

E’ arrivato all’ospedale in codice di massima gravità, a bordo dell’eliambulanza del 118, il 71enne osimano protagonista di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio all’interno di una ditta di San Biagio, specializzata nella carpenteria e nella lavorazione del ferro. L’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Osimo, intervenuti sul posto insieme al personale dell’elisoccorso e all’ambulanza medicalizzata di Osimo, stava svolgendo un lavoro di saldatura su una scala quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

A causare la caduta non si esclude sia stato un malore. Erano le 17,30 circa. A dare l’allarme sono state i colleghi che hanno subito attivato i soccorsi.