Appassionato di bricolage si ferisce di nuovo col frullino: doppio ricovero in sei mesi

Per la seconda volta in 6 mesi è finito all’ospedale per maneggiare un frullino durante lavori di bricolage. E’ stato di nuovo ricoverato a Torrette l‘83enne anconetano, residente in via Ginelli, che già a febbraio si era fatto male nel suo garage mentre tagliava della legna. Allora la lama del frullino lo raggiunse all’addome. Stavolta, gli ha squarciato una coscia e una mano.

E’ accaduto ieri sera. L’anziano è stato soccorso dal 118 intervenuto con l’automedica e un equipaggio della Croce Gialla. Per fortuna la lama non è andata troppo in profondità e le ferite sono state superficiali, ma si è resa necessaria l’applicazione di diversi punti di sutura per tamponare le ferite.