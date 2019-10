Si ferisce alla mano con l'impastatrice, operaio soccorso nello spaccio dolciario

Infortunio sul lavoro questa mattina nello spaccio dell’azienda dolciaria Bedetti, a Falconara, in via del Consorzio. Un dipendente di 61 anni si è ferito alla mano durante un processo di lavorazione del cioccolato.

A dare l’allarme è stata una collega, che ha subito contattato il 118: sul posto è intervenuta l’automedica con un’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle. In un primo momento l’infortunio sembrava grave, ma arrivati nello spaccio aziendale la situazione è risultata meno allarmante del previsto. L’operaio si era schiacciato la mano nell’impastatrice, in corrispondenza della giunzione del coperchio. Il 61enne è stato portato all'ospedale di Torrette per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, insieme al personale dell’Asur per ricostruire la dinamica dell’infortunio.