L'asta si spezza proprio durante il salto, atleta delle Fiamme Gialle soccorso al Palaindoor

L'asta che si spezza proprio nel pieno del salto, soccorso in diretta durante i Campionati Italiani Assoluti. Attimi di apprensione oggi attorno alle 14.45 al Palaindoor per la brutta caduta di Paolo Calabrò, 20 anni, atleta delle Fiamme Gialle, impegnato nella gara di salto con l'asta. Dopo un promettente 4,70 al primo salto, Calabrò ha cercato di eguagliare il suo record personale di 4,90.

Una misura raggiunta proprio lo scorso anno ad Ancona. Purtroppo per lui l'asta si è spezzata proprio mentre era già in stacco. Il giovane è rovinato a terra. E' stato subito soccorso da 118 e Croce Gialla di Ancona. Purtroppo ha dovuto abbandonare la gara: una sospetta frattura alla mano ha reso indispensabile un passaggio al pronto soccorso di Torrette per verificare le sue condizioni di salute.