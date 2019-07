Tutti al mare per il gran caldo: raffica di infortuni e malori, in quattro all'ospedale

Raffica di infortuni e malori in spiaggia. Tre persone sono finite all’ospedale dopo incidenti avvenuti nel corso della mattinata. Il 118 e la Croce Gialla hanno effettuato due interventi al Passetto: prima hanno soccorso una turista di 71 anni che si è avvicinata al mare per un tuffo ed è scivolata su una patina verde creata dalle alghe, battendo la testa. La donna è stata medicata dall’infermeria del posto e poi accompagnata a Torrette per accertamenti. Successivamente è stata soccorsa un’anziana ottantenne che, risalendo lo stradello che dalla Grotta Azzurra porta in via Panoramica, si è ferita ad una gamba per colpa di un ferro sporgente: è riuscita ad arrivare in pineta, ma perdeva molto sangue per via del profondo taglio all’arto inferiore. E’ stata portata in codice giallo a Torrette. Un soccorso è stato effettuato anche in mattinata allo stradello di Mezzavalle, dove un 45enne è scivolato e si è rotto una caviglia. La situazione sembrava particolarmente critica, al punto che dall’ospedale regionale si è alzata in volo l’eliambulanza. Ma alla fine l’uomo è stato raggiunto e trasportato a monte dal personale della Croce Gialla di Camerano: le sue condizioni non sono gravi. Nel primo pomeriggio, l'automedica di Falconara e la Croce Gialla hanno soccorso un 62enne che, dopo essere uscito dall'acqua, si è sentito male sotto l'ombrellone, a Palombina. L'uomo è stato portato all'ospedale in codice rosso, a quanto pare per una crisi cardiaca.