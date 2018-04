Informazione, cultura e sport: la voce di Flavio Tranquillo al Teatro delle Muse

Gran bella serata quella di Venerdì scorso al teatro delle Muse di Ancona. Più di 700 persone per “Sport e salute” un evento organizzato da Filodiffusione con il Cab Stamura e il Comune di Ancona e magistralmente condotta dal giornalista Maurizio Socci.

Relatori davvero eccellenti per una serata di informazione, cultura e sport, infatti sul palco: il prof. Maurizio Battino (un vero e proprio luminare nel mondo della nutrizione), Cesare Pancotto (coach marchigiano premiato due volte come coach dell’anno nel 2006 e nel 2016) e Flavio Tranquillo ( la voce del basket) .

Una serata davvero bella e molto partecipata dai numerosi ragazzi presenti, grazie anche ai video con spezzoni di partite di grandissimi campioni con la voce narrante di Flavio Tranquillo che hanno emozionato la platea, gli aneddoti raccontati da Cesare Pancotto e preziose informazioni sulla sana nutrizione ottimamente spiegate dal prof. Battino, “Sentire parlare di basket da Flavio Tranquillo e da Cesare Pancotto è musica per le mie orecchie” ci dice Paolo Filippetti di Filodiffusione, “sono magnetici quando raccontano e hanno esperienze dirette, dal campo, davvero un emozione per me e per tutti gli amanti della palla a spicchi presenti a teatro”. Molto bello anche l’intervento del prof. Maurizio Battino che in pochi minuti è riuscito a dare delle linee guide ai ragazzi, cercando di suggerire uno stile di vita che potrà rendere migliore la loro vita sportiva e non solo.

Un mix che è risultato vincente e coinvolgente, arricchito inoltre da interventi simpatici come quelli di Stefano Occhialini e Giorgia Speciale (che hanno creato siparietti con il bravo conduttore Maurizio Socci) ad altri più di contenuto come quello della prof.ssa Rossana Berardi direttore della clinica Oncologica di Torrette che ha lanciato il video #prevenzionevirale. Nel finale il Cab Stamura è intervenuta omaggiando i relatori con maglie ricordo e tramite il presidente Gabriele Virgili, il direttore sportivo Corrado Albanelli e il capitano Daniele Giachi, e ringraziando l’amministrazione comunale e la Filodiffusione di Paolo Filippetti per questa serata