Punteruolo rosso, torna l'allarme in centro: «Cinque palme risultano infestate»

Torna l’allarme punteruolo rosso in piazza Cavour. A segnalarlo è Daniela Diomedi, ex candidata a sindaco e consigliera comunale del Movimento 5 Stelle.

«Ad oggi le palme visibilmente malate in piazza Cavour sono 4 ed una, che mostra evidenti segni di attacco, è sita in largo Cappelli» fa sapere Diomedi che, in merito all'argomento, ha preparato un’interrogazione urgente che il M5S presenterà nella prossima seduta del consiglio comunale, convocato per lunedì alle ore 14,45.

«Ad una interrogazione esposta a febbraio, quanto all’attacco del punteruolo rosso alle palme presenti nel comune di Ancona, l’assessore rispondeva che non vi erano ulteriori palme ammalate e l’unica “irrecuperabile” era stata tagliata e che il fenomeno era attenzionato e contrastato» aggiunge Diomedi. L’interrogazione urgente è finalizzata a «sapere quale tipo di intervento sia stato messo in atto per evitare il propagarsi dell’infestazione o se sia stato deciso l’abbattimento».