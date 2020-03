Concorsone ad Ancona, procedura lampo per l'assunzione di cps infermieri

La Direzione Generale degli "Ospedali Riuniti" ha comunicato in tempi record i risultati della selezione per gli infermieri. Lo scorso 26 febbraio si è infatti svolto, presso il PalaPrometeo il "concorsone", la selezione finalizzata all'assunzione a tempo determinato di cps infermieri, per superare le criticità connesse alla carenza di personale presso i reparti e servizi degli "Ospedali Riuniti".

La prova ha avuto una grande risonanza mediatica perchè coerente con la prima ordinanza contro l'emergenza Coronavirus, varata dalla Regione Marche. A distanza di soli due giorni lavorativi è già stata formata e deliberata la graduatoria del concorso. Su 911 presenti alla selezione in 499 sono risultati idonei: di questi 57 saranno assunti immediatamente mentre gli altri lo saranno in vista delle cessazioni che matureranno a breve ed altri ancora per garantire la normale fruizione delle ferie estive. Il personale infermieristico in graduatoria sarà inoltre utile per affrontare l'emergenza coronavirus.