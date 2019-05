L'incrocio maledetto, riattivato il semaforo tra via San Francesco e via Paladini

JESI - E' stato riattivato il semaforo posto all'incrocio tra via San Francesco e via Paladini a Jesi. Un incrocio teatro negli ultimi mesi di svariati incidenti che avevano allarmato e non poco i cittadini. La ditta incaricata di far fronte al guasto ha infatti completato il lavoro in mattinata, permettendo all'impianto di tornare a funzionare a distanza di alcune settimane dal danneggiamento. Sarà cura ora dell'Area Servizi Tecnici del Comune di monitorare nei prossimi giorni i flussi dei veicoli per tarare al meglio l'impianto di funzione del traffico nell'una o nell'altra direttrice.

«La lunga interruzione - fa sapere l'Amministrazione con una nota ufficiale - è stata motivata dal fatto che si tratta di un impianto datato e non è stato facile reperire sul mercato il modello di scheda che era saltato. Ricordiamo inoltre che l'impianto sarà sostituito nei prossimi mesi con un semaforo attrezzato per ciechi ed ipovedenti con percorso tattile negli attraversamenti perdonali. L'impianto, insieme ad altri cinque che sostituiranno i semafori posti nei vari incroci di viale Verdi e via San Francesco, saranno acquistati dal Comune di Jesi grazie alle risorse derivanti da un bando regionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche».