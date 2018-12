Il sindaco riceve l'ambasciatore di Finlandia, presente anche il rettore Longhi

Nell'ambito di una serie di incontri con l'Università Politecnica delle Marche, in programma nella giornata odierna, l'Ambasciatore di Finlandia in Italia, S.E. Janne Taalas, accompagnato dal Rettore UNIVPM, Sauro Longhi, ha fatto visita al Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Nel corso del colloquio l'Ambasciatore ha rivolto parole di apprezzamento per il territorio marchigiano e per le attività che lo identificano.

Il primo cittadino di Ancona, da parte sua, nell'esprimere soddisfazione per l'incontro ha sottolineato il comune interesse per lo stoccafisso, nella filiera che vede uniti i Paesi scandinavi con il capoluogo marchigiano, dal prelievo alla lavorazione fino alal presentazione sulla tavola. Nel congedarsi è avvenuto il tradizionale scambio di doni: il volume sulle Marche del fotografo Vogel all'Ambasciatore che ha ricambiato con un romanzo best-seller di un noto autore finlandese.