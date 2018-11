Sicurezza corpo Polizia municipale, i sindacati: «Bene l'incontro con il Vice Prefetto»

Nel tardo pomeriggio del 19 novembre una delegazione Fp Cisl Marche composta dal Segretario Generale Fp Cisl Marche Luca Talevi e dai componenti Rsu Cisl della Polizia Municipale Fabrizio Bevilacqua e Raffaele Boeri hanno incontrato il Vice Prefetto Vicario Clemente Dinuzzo. Al centro dell'incontro, chiesto dalla Cisl nei giorni scorsi, il tema della sicurezza e della formazione del Corpo della Polizia Municipale di Ancona, alla luce anche dei recenti fatti di cronaca.

La Cisl ha ribadito la necessità di un confronto con l'Amministrazione teso a dare la massima sicurezza operativa a coloro che operano per le vie della città e che sempre più spesso sono chiamati ad interventi di ordine pubblico. Pur nel rispetto delle decisioni della politica è fondamentale garantire la massima sicurezza ai lavoratori effettuando una doverosa riflessione anche sui nuovi mezzi di difesa investendo in formazione. Stante la delicatezza del tema per la Cisl necessita in questo momento un piano straordinario per la formazione della polizia municipale.

Il Vice Prefetto Vicario, che si ringrazia per la disponibilità e l'ascolto, ha preso atto delle proposte sindacali fornendo la massima disponibilità a fornire supporto a quanto necessario per la piena riuscita di un piano formazione legato alla tematica della sicurezza. La stessa organizzazione del ritorno, assai positivo, del vigile di quartiere dovrà essere effettuata in un contesto teso a garantire la migliore operatività degli stessi. La Cisl nei prossimi giorni chiederà apposito incontro all’amministrazione comunale.