La Regione incontra gli studenti dopo la protesta: «Accogliamo le loro richieste»

La vicepresidente della Regione Marche Anna Casini e l’assessore al Diritto allo studio Loretta Bravi hanno incontrato ieri mattina una rappresentanza di UDU – Unione degli Universitari – Associazione Gulliver a Palazzo Raffaello. Gli studenti hanno presentato le loro richieste relative al sostegno per il diritto allo studio, oltre ad altre misure riguardanti l’accesso al trasporto pubblico. La richiesta degli universitari riguarda le fasce più deboli, con reddito compreso tra 0 e 21milo euro.

La vicepresidente Anna Casini ha affermato: “Accogliamo con piacere queste richieste, le ferite da ricucire sono quelle delle famiglie, delle imprese e delle strutture della Regione Marche. Noi dobbiamo aiutare le fasce di reddito più basse e al tempo stesso vogliamo anche potenziare i nostri atenei”. L’assessore Loretta Bravi ha ricordato le somme stanziate in favore degli alloggi per gli studenti delle università marchigiane e per le borse di studio e gli assegni di ricerca. L'incontro è stato l'occasione per un confronto costruttivo, che sarà aggiornato nei prossimi giorni.