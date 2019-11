"L'apparenza inganna", incontro con gli anziani per metterli in guardia dalle truffe

Prende il via domani, martedì 19 novembre, il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione truffe agli anziani, nell'ambito del progetto "L'apparenza inganna!", finanziato dal Ministero dell'Interno che ha istituito uno specifico fondo da destinare ai Comuni per sviluppare attività mirate a contrasto delle truffe perpetrate nei confronti delle persone anziane. Il progetto ha visto la stipula di un protocollo d'intesa tra la Prefettura di Ancona e il Comune di Ancona, sottoscritto nello scorso mese di luglio.

Il primo incontro, domani, si svolgerà alle ore 17.00 presso il Circolo Belvedere a Posatora . I successivi, in questa stagione autunnale, si terranno giovedì 21 novembre alle ore 16.00 – pres so la sede SPI CGIL in via Del Commercio 4/A e venerdì 22 novembre alle ore 16.00 presso la Parrocchia della Misericordia - Via Isonzo 1 ad Ancona. Gli incontri si svolgeranno nei luoghi di aggregazione preferiti dagli anziani e avverranno alla presenza di un operatore della Polizia locale coadiuvato da una assistente sociale: saranno occasione per spiegare e informare i presenti su quali siano le migliori tattiche per non cadere nel raggiro. La seconda azione del progetto prevede una adeguata formazione degli operatori di Polizia locale che presidieranno luoghi particolarmente frequentati da anziani. L'ultimo step, che chiuderà la campagna nel luglio 2020, sarà la giornata dedicata al contrasto alla truffa durante la quale la cittadinanza sarà chiamata a partecipare ad una sorta di festa collettiva che vedrà protagonista la terza età.