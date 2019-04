L'incrocio maledetto, arriva la nuova centralina per il semaforo

Arriverà tra una decina di giorni, per l’esattezza il 6 maggio, la nuova scheda per riattivare la centralina del semaforo posto all’incrocio tra Via San Francesco e Via Paladini che da alcune settimane non è più funzionante e dove sono stati registrati negli ultimi giorni ben 4 incidenti. Lo ha comunicato la ditta a cui è stato affidata la manutenzione dell’impianto che sarà pertanto messo subito in funzione dal personale tecnico non appena sarà disponibile il pezzo.

Nel frattempo l’Area Servizi Tecnici rafforzerà ulteriormente la segnaletica stradale rispetto a quella attualmente presente che pure già avverte i conducenti dei veicoli, con una evidente cartellonistica su ogni carreggiata, di rallentare, prestare attenzione agli altri veicoli e attraversare l’incrocio rispettando le precedenze.