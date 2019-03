Incidenti sul lavoro, Mastrovincenzo: «Maggiori controlli e formazione»

Il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, alla manifestazione organizzata al porto di Ancona dalla Filt - Cgil, Fit - Cisl e Uiltrasporti in relazione agli incidenti nei luoghi di lavoro.

Al centro dell’attenzione quello sulla piattaforma dell’Eni, avvenuto l’altro giorno al largo del capoluogo regionale. “Sono qui – ha sottolineato Mastrovincenzo – per manifestare la mia vicinanza ai familiari dell’operaio deceduto in mare ed a quelli dei due feriti, a cui auguro una pronta guarigione. La mia presenza vuole essere anche un sostegno all’impegno da sempre messo in campo dalle organizzazioni sindacali sul problema della sicurezza”. Il Presidente non manca di evidenziare la necessità di maggiori e più assidui controlli, di informazione e formazione “sui quali dobbiamo continuare ad investire, tenendo sempre alta la nostra attenzione”.