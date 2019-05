Flaminia choc per le 2 ruote, record di incidenti: le peggiori strade per moto e scooter

La strada più pericolosa di Ancona per chi si muove in moto o scooter è la via Flaminia. Per i più non è una novità, ma adesso lo dicono anche i numeri. Tra i 198 incidenti registrati dalla Polizia Municipale dal gennaio 2018 la statale è la via che conta il maggior numero di sinistri: 10. Il dato ha riportato sotto la luce dei riflettori la questione asfalto, affrontata dall’assessore Stefano Foresi durante l’ultimo consiglio comunale su sollecitazione del consigliere M5S Lorella Schiavoni. «A giorni, appena il meteo si rimetterà, procederemo con la messa in sicurezza della Flaminia tra via Conca e la stazione» ha spiegato l’assessore alle manutenzioni.

Le peggiori strade per moto e scooter

La Flamina è la regina delle strade pericolose per le due ruote, ma ad Ancona ci sono altre strade su cui è bene esagerare con la prudenza. Questa è la classifica compilata con il numero di incidenti registrati in un anno e mezzo.

10 incidenti: via Flaminia

5 incidenti: corso Amendola, corso Stamira, piazza XXIV Maggio, via Marconi,

4 incidenti: via Scrima, via XXV Aprile

3 incidenti: Corso Carlo Alberto, Piazza Ugo Bassi, piazza Cavour, provinciale del Conero, via Martiri della Resistenza, via Mario Torresi.