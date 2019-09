Incidente sulla Flaminia, danno e beffa per il centauro: scatta la serie di sanzioni

Danno e beffa per un motociclista 61enne rimasto coinvolto nell’incidente con un auto venerdì scorso sulla via Flaminia. Il centauro è stato portato al pronti soccorso di Torrette in condizioni non gravi ma i rilievi della polizia locale di Falconara hanno accertato che il suo casco non rispettava le norme di sicurezza.

L’incidente è avvenuto venerdì scorso intorno alle 10,30 tra via Flaminia e via della Palombina vecchia. Il 61enne, che viaggiava sulla Flaminia in direzione Ancona, si è scontrato con l'auto di una 59enne che proveniva da via della Palombina Vecchia. Dopo le verifiche l’uomo è stato sanzionato per 58,10 euro e sono scattati il fermo amministrativo di 60 giorni della moto e la decurtazione di cinque punti della patente.