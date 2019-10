Scende dopo l'incidente e spacca il vetro dell'altra auto, poi l'aggressione: arrestato

Questa notte i carabinieri di Ancona sono intervenuti in via Conca a seguito di una segnalazione per un incidente stradale. Poco prima infatti un 45enne anconetano aveva urtato con la propria autovettura quella sulla quale viaggiava un 61enne di Agugliano. A quel punto, dopo essere uscito dall'abitacolo, si è diretto minaccioso verso il 66enne che per paura si è chiuso all'interno del veicolo.

Una decisione che ha innervosito ancora di più l’automobilista indisciplinato che, prima ha infranto con dei pugni il vetro laterale della portiera e poi lo ha aggredito fisicamente, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Come se non bastasse gli ha poi strappato il cellulare dalle mani minacciandolo di non avvertire la polizia perché lo aveva riconosciuto e infine si è dato alla fuga. I militari hanno eseguito gli accertamenti sul luogo dell'incidente e pochi minuti dopo hanno rintracciato l’operaio 45enne di Ancona presso la sua abitazione. La successiva perquisizione ha consentito di ritrovare il telefono cellulare dell'automobilista aggredito. Il 45enne è stato è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo.