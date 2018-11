Non dà la precedenza, sperona e ribalta un'altra auto

Una mancata precedenza allo stop alla base dell'incidente che ha interessato questa mattina la zona nei pressi del liceo Cambi. L'incidente è avvenuto attorno alle 8.45 in via Solferino all'incrocio con via Toti quando una Citroen C3 guidata da uno jesino di 42 anni, in compagnia di una donna di 57 anni, si è scontrata con una Fiat Punto. Su quest'ultima c'erano una falconarese di 58 anni, al volante, con il padre 86enne.

Per l'impatto la Punto si è ribaltata. Sul posto i soccorsi del 118 che hano portato tutti al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per accertamenti. Sul posto, oltre alle ambulanze, è arrivata una pattuglia della polizia locale falconarese per i rilievi e per disciplinare il traffico.