Perde il controllo e si schianta contro l’altra auto, nuovo incidente sulla strada maledetta

Ancora un incidente, ancora via Sbrozzola. Intorno alle 16 di oggi la famigerata strada osimana ha fatto da scenario a un nuovo incidente, stavolta tra una Mercedes condotta da un 49 enne di Treia e una Lancia Y con al volante una jesina di 55 anni. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, il conducente della Mercedes ha perso il controllo del veicolo mentre affrontava una curva verso destra. L’auto alla deriva si è quindi schiantata contro la Lancia che arrivava nella direzione opposta.

Distrutte entrambe le auto, mentre la Croce Gailla di Camerano ha accompagnato gli automobilisti al pronto soccorso di Torrette. Le loro condizioni non destano preoccupazioni particolari. Via della Sbrozzola era già stata teatro di un incidente mercoledì scorso, che aveva provocato la chiusura temporanea della strada.