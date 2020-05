L'auto fa retromarcia e lo travolge, paura in un parcheggio: anziano in ospedale

JESI - Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all'interno del parcheggio davanti la chiesa di San Francesco. Un anziano di 87 anni è stato centrato in pieno da un'auto che stava facendo retromarcia ed è rovinato pesantemente a terra. L'uomo ha avuto anche un mancamento, forse per il grande spavento, ed è stato soccorso prima da alcuni passanti e poi dagli operatori della Croce Verde di Jesi. Per lui è stato necessario il trasporto in codice giallo all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi dove si trova per fortuna non in pericolo di vita.

