Frontale sul ponte, auto distrutta dopo lo schianto: grave un automobilista

Incidente stradale questa mattina sul piccolo ponte di via Montelatiere, tra San Marcello e Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento un anziano di 84 anni si è scontrato frontalmente con un'altra vettura. Ad avere la peggio è stato proprio lui che è rimasto incastrato all'interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza. L'automobilista è rimasto cosciente seppur con il volto sanguinante, causa le ferite riportate dal violento impatto.

Icaro è atterrato qualche minuto dopo in un campo adiacente e lo ha trasportato con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Non sembrerebbe in pericolo di vita. Sta bene invece il conducente dell'altro mezzo. Intervenuta anche la Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 e la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Strada bloccata in entrambi i sensi di marcia.