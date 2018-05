Perde il controllo dello scooter e travolge un passante, entrambi in ospedale

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona in via Marconi, poco distante dall'ex ufficio postale. Un uomo di 45 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter travolgendo un passante di 55 anni, che in quel momento stava camminando lungo il marciapiede. Un impatto molto violento con entrambe le persone che sono finite a terra. Ad avere la peggio proprio il pedone che ha riportato una lesione al bacino. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato entrambi al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Per lo scooterista invece solo qualche ferita lieve.