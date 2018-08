Paura per moglie e marito, lo scooter sbanda e finiscono a terra

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Giordano Bruno, nei pressi di piazza Rosselli. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo ed una donna, moglie e marito, sono scivolati mentre erano a bordo di uno scooter rovinando violentemente a terra. Sul posto intervenuta l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. I due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette.

